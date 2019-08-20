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Построенный российским олигархом аэропорт разорит россиян

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Построенный холдингом Виктора Вексельберга новый аэропорт Гагарин в Саратове не устраивает перевозчиков из-за высокой стоимости обслуживания. Она оказалась в несколько раз выше, чем в аэропорту Центральный, который завершает работу 20 августа. Авиакомпании начали отказываться от рейсов в город, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Продажу билетов в Саратов с 27 октября, когда вступает в силу зимнее расписание, прекратили «Аэрофлот» и S7 Airlines. Их билетов сейчас нет в системах бронирования. «Аэрофлот» намерен сохранить сообщение, но снизит количество рейсов с шести до двух в день. Представитель компании в комментарии РИА Новости пообещал, что билеты добавят 20 августа. У Rusline последний рейс, по данным на сайте компании, назначен на 13 сентября.

Как объяснили в S7, тарифы выросли из-за системных факторов: в отрасли нет «механизма согласования инвестиционных проектов по строительству новых аэропортов и терминалов». В результате строительные компании тратят большие деньги на реконструкцию действующего терминала или строительство нового, а авиакомпании после этого ставятся перед фактом роста тарифов и сборов и вынуждены повышать цены на билеты. «Что не всегда возможно в условиях конкуренции и снижающихся реальных доходов населения», — подчеркнул представитель перевозчика.

Сейчас, как следует из размещенных на сайте аэропорта документов, сбор за взлет-посадку составляет 1010 рублей за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна. Это более чем в три раза выше, чем в Центральном. Тариф на обслуживание одного пассажира достиг 415 рублей, хотя в старом саратовском аэропорту за это просили только 82 рубля. Представитель S7 подчеркнул, что дело тут не в особой дешевизне Центрального. Если разворотный рейс на А319 в Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Екатеринбурге стоит 100-135 тысяч рублей, то в Гагарине назначили 280-300 тысяч.

Не испытает проблем только лоукостер «Победа», у которого один ежедневный рейс до Москвы. Более того, перевозчик подал заявку на второй такой рейс в Москву и рейс в Санкт-Петербург трижды в неделю. По данным источников в отрасли, компания оказалась единственной, кто сумел получить скидку около 50 процентов на обслуживание в Гагарине. Пока не отреагировали на ситуацию перевозчики Pegas Fly и Nordwind Airlines, которые также выполняют рейсы в Саратов.

Между тем холдинг «Аэропорты регионов» (управляет аэропортами в нескольких регионах России, в том числе в Саратове) снижать тарифы не собирается. Гендиректор компании Евгений Чудновский уверен, что авиакомпании перейдут с региональных на среднемагистральные самолеты и проблема исчезнет сама собой. «Сколько говорили, что высокие тарифы убьют перевозки? Убили? Нет, не убили. На примере Платова (аэропорт Ростова-на-Дону — прим. «Ленты.ру») произошло снижение тарифов авиакомпаний, пассажиропоток на 30 процентов вырос», — подчеркнул он.

Самолет «Победы» первым выполнил регулярный рейс в аэропорт Гагарин. Во вторник, 20 августа, на нем прибыли 177 пассажиров. За два дня до этого, во время тестового рейса, на борту «Победы» в аэропорт прилетели гендиректор компании Андрей Калмыков, спикер Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Минтранса Александр Юрчик, глава Росавиации Александр Нерадько и Вексельберг.

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