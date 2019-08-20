Нападающий лениво подошел к точке и реализовал пенальти

Нападающий клуба английского Чемпионшипа «Чарльтон Атлетик» Лайл Тэйлор реализовал пенальти в матче третьего тура против «Барнсли». Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте турнира.

Футболисты «Чарльтона» получили право на 11-метровый на 89-й минуте встречи при счете 1:2. Тэйлор медленно и спокойно дошел до точки, пробил и отправил мяч в угол ворот, сравняв счет. Матч в итоге завершился вничью.

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