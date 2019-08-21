Продажу российского футболиста за бесценок описали фразой «так уж договорились»

Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил, что не считает продажу полузащитника Алексея Сутормина за 50 тысяч рублей чем-то особенным. Слова функционера приводит ТАСС.

«Игрок имеет право уйти без выплаты компенсации. Ничего особенного здесь нет. Так уж договорились, что теперь делать», — сказал Кияев. Президент «Оренбурга» отметил, что переход Сутормина в «Зенит», где он в итоге оказался, является для клуба «определенным имиджевым приобретением».

Подробности трансфера Сутормина из «Оренбурга» сначала в «Рубин», а затем в «Зенит» стали известны 20 августа. Полузащитник дважды за лето сменил команду, и в обоих случаях его трансфер был оформлен за 50 тысяч рублей. При этом портал Transfermarket оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

О трансфере Сутормина из «Рубина» в «Зенит» было объявлено 8 июля. По сообщениям СМИ, питерский клуб интересовался игроком, когда он еще выступал в составе «Оренбурга». В составе сине-бело-голубых он провел шесть матчей в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) и результативными действиями не отметился.

В мае игрок вызывался в расположение сборной России, однако пока за команду не дебютировал.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!