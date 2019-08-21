Россиянам пообещали переводы за рубеж по номеру телефона

Международная платежная система Mastercard готовится запустить в России сервис денежных переводов за границу по номеру мобильного телефона. Такая информация указана в стратегических документах компании, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на несколько источников на рынке.

Для переводов система намерена использовать сервис Mastercard Hub, где хранятся номера телефонов клиентов, привязанные к карточному счету. В пресс-службе Mastercard подтвердили, что продолжают исследовать различные варианты развития денежных переводов, в том числе переводы в другие страны по номеру мобильного телефона.

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Как утверждает один из источников издания, доступ к сервису получат держатели карт банков, присоединившихся к проекту. Чтобы воспользоваться им, клиентам надо будет зарегистрировать карту в Mastercard Hub с помощью мобильного приложения такого банка. После этого у него появится возможность выбрать номер телефона получателя и ввести сумму перевода. Также надо указать, что деньги пойдут за рубеж. Номер телефона в этом случае станет идентификатором пользователей — и банк, и платежная система видят все необходимые данные пользователей, то есть карточный счет и имя.

Другой источник отметил, что международные платежные системы давно думают над переводами по номеру телефона, но их планы спутала Система быстрых платежей Центробанка, которую тот запустил в начале 2019 года. В ней задействовано большее число банков (сейчас — 16), поэтому компании решили пока сосредоточиться на трансграничных переводах. К внутрироссийской системе денежных переводов от Mastercard, запущенной весной прошлого года, пока подключились только Райффайзенбанк и Сургутнефтегазбанк. К аналогу от Visa — ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф Банк и «Хоум Кредит».

Эксперты расходятся во мнениях, к чему приведет запуск сервиса от Mastercard. Старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Сергей Гришунин предположил, что новичок может вытеснить с рынка привычных операторов, в том числе Western Union или «Золотую корону». В то же время он признал, что ограничение аудитории держателями карт Mastercard станет минусом сервиса, поскольку услуга будет не слишком удобной для трудовых мигрантов, однако подойдет для переводов обучающимся детям и родственникам за рубеж. В свою очередь глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров заметил, что сегмент плотно занят другими игроками и предложение Mastercard окажется не слишком востребованным.

В январе 2019 года Еврокомиссия оштрафовала Masterсard на 570 миллионов евро за нарушение закона о конкуренции. По данным расследования, система завышала стоимость трансграничных платежей и, пользуясь монопольным положением, наносила ущерб потребителям и бизнесу.

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