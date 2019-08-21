Литва запоздало отреагировала на встречу Кальюлайд с Путиным

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал прошедшую в апреле встречу президентов Эстонии и России Керсти Кальюлайд и Владимира Путина. Об этом пишет издание Postimees.

По словам Науседы, он понимает причины и логику визита Кальюлайд в Москву — согласно им, Эстония как полноправный член Евросоюза может самостоятельно вести диалог с Россией. Президент Литвы отметил, что уважает мотивы эстонской коллеги. «Но это не обязательно означает, что мы станем поступать так же», — добавил он.

Кроме того, Науседа подчеркнул, что для сохранения единства страны прибалтийского региона должны согласовывать позиции по различным вопросам. Он отметил, что, несмотря на визит Кальюлайд в Россию, он лично получил заверения в том, что позиция Таллина в отношении Москвы осталась неизменной. «Россия, ее агрессивное поведение на Украине и зависимость санкций от того, намерена ли Россия изменить свое поведение по отношению к Украине, очевидны», — подчеркнул он.

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Встреча Кальюлайд с Путиным состоялась в Москве 18 апреля. Время для нее, по словам президента Эстонии, было выбрано «самое что ни на есть подходящее». По ее словам, визит в Москву продемонстрировал, что Таллин готов к диалогу и сотрудничеству. Тогда же Кальюлайд пригласила российского лидера посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в эстонском Тарту в июне 2020 года.

Визит главы Эстонии в российскую столицу вызвал негативную реакцию у соседей. МИД Литвы призвал Эстонию осторожнее подходить к диалогу с Россией. В ведомстве отметили, что в преддверии визита Эстония не предоставляла Литве сведений о том, какие вопросы будут обсуждаться в Москве. По мнению главы МИД Литвы, Россия при помощи этой встречи пыталась «создать впечатление» обычного сотрудничества и отсутствия изоляции.

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