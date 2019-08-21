Девушка Роналду снялась в скандальной рекламе нижнего белья

yamamayofficial / Instagram

Девушка нападающего футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду модель Джорджина Родригес снялась в рекламе нижнего белья бренда Yamamay, которая была раскритикована пользователями соцсетей. Рекламное видео девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В видео Родригес и другие модели танцуют в белье. Подписчиков модели восхитила ее физическая форма.

«Джорджина, ты невероятная!» — написала одна пользовательница. «Какая ты сильная!» — отметила другая. «Боже мой, да ты просто королева!» — прокомментировал видео еще один подписчик.

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Кроме Родригес, это видео разместил в своем Instagram-аккаунте бренд Yamamay. «Каждый прекрасен по-своему, поэтому любите себя и любите других», — гласит подпись к видео. Однако в комментариях к ролику рекламную кампанию раскритиковали.

«Это шутка? Я не вижу в этом видео ни одной модели с лишним весом», — возмутилась подписчица. «Мало того, что нет пышных моделей, но и телесный цвет — это не только бежевый. В рекламе есть девушка с более темным цветом кожи. Телесное белье должно быть цвета вашей кожи. Как цвет ее кожи представлен в ваших продуктах? Вы можете лучше!» — поддержала ее другая. «Слова "каждый" означает все тела? Но я не вижу в рекламе никого с размером XS или XXL…» — высказалась третья.

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