Бывшая чемпионка UFC Роузи показала едва не оторванный палец

Американская рестлерша Ронда Роузи, ранее выступавшая в смешанных единоборствах (ММА), выложила в Instagram фотографию почти оторванного среднего пальца руки. Спортсменка получила травму во время съемок сериала «911» на телеканале Fox.

По словам Роузи, она прижала палец дверью, однако все равно закончила дубль, прежде чем оценить травму. Ее быстро доставили в госпиталь, где скрепили кости и сухожилия пластинами и винтами. «Современная медицина поражает меня. Способность шевелить пальцем на 50 процентов вернулась уже через три дня», — поделилась Роузи.

Американка ныне выступает в World Wrestling Entertainment (WWE) — самом известном рестлинг-промоушене мира. О подписании контракта с организацией стало известно в январе 2018-го.

32-летняя Роузи была обладательницей пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. На ее счету 14 боев по правилам ММА, в которых она одержала 12 побед и потерпела 2 поражения. До перехода в ММА спортсменка профессионально занималась дзюдо, завоевав бронзовую медаль на Олимпиаде 2008-го в Пекине и серебро чемпионата мира-2007. Она также снималась в фильмах «Неудержимые 3» и «Форсаж 7».

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