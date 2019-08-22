Первый полет нового российского беспилотника показали на видео

Беспилотный летательный аппарат «Форпост-Р» совершил свой первый полет. Видео испытаний опубликовано Министерством обороны России на YouTube.

Отмечается, что основой для беспилотника стал комплекс «Форпост», однако от него в новой конструкции остались только внешние обводы. Кроме того, аппарат оснащен двигателем АПД-85 и собран из отечественных деталей.

Масса аппарата составляет около 500 килограммов. Он может подниматься на высоту до шести тысяч метров и летать до 18 часов. Кроме того, беспилотник может проводить разведку круглосуточно с помощью оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. Радиус его работы по сравнению с предшественниками увеличен до 100 километров.

Серийная поставка «Форпоста-Р» в войска начнется с 2020 года, отметили в ведомстве.