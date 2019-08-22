У россиян стало больше свободных денег

Объем свободных денег у россиян в июле 2019 года вырос на 20,6 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир».

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По сравнению с июнем 2019-го индекс опустился на 10 процентов, до 29,3 тысячи рублей, откатившись к уровню апреля-мая. Аналитики отмечают, что снижение объема свободных денег у россиян в июле наблюдается не первый год, и всегда показатель откатывается к апрельским и майским значениям.

Покупательская способность свободных денег в пересчете на стоимость флакона йода в 2019 году достигла пика. В настоящее время на все свободные средства можно приобрести 1806 пузырьков йода, в то время как в 2018-м — только 1771. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2009 году, когда можно было купить всего около 700 флаконов йода.

Свободные деньги — разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги, в число которых входят продукты питания, товары повседневного спроса, оплата коммунальных, транспортных и других услуг.

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