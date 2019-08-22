Бразильский футболист получил «жуткий» перелом руки во время матча

Нападающий бразильского клуба «Вила Нова» Бруно Мезенга получил травму руки в матче 17-го тура второго дивизиона чемпионата Бразилии против «Спорт Ресифи». Видео появилось в издании 20minutes.

Форвард боролся за мяч с защитником Норберто Нето, после чего неудачно приземлился на газон и повредил руку. Медики незамедлительно оказали помощь футболисту, после чего он в слезах покинул поле. Бразильская пресса назвала перелом шокирующим и жутким.

К моменту травмы игрока главный тренер «Вила Новы» использовал все три замены, так что команде пришлось завершать встречу вдесятером. Матч завершился победой «Спорт Ресифи» со счетом 2:0.

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