Умер 16-летний российский ватерполист

Российский ватерполист Виталий Смирнов скончался в возрасте 16 лет. Об этом сообщает Федерация водного пола России.

Спортсмена не стало 22 августа. Официально о причине смерти не сообщается.

Смирнов выступал за сборную Санкт-Петербурга, в составе которой завоевал золото на Спартакиаде в 2019 году. Также ватерполист являлся кандидатом в юниорскую команду России. Смирнов был кандидатом в мастера спорта.

20 августа умерла 25-летняя бегунья Маргарита Плавунова, которая была многократной призеркой турниров Тамбовской области и принимала участие в первенстве России. Как выяснилось позже, спортсменке стало плохо во время тренировки.

5 августа сообщалось о смерти 21-летней бывшей футболистки Анастасии Березиной. Спортсменка умерла в результате остановки сердца.

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