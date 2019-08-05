Бывшая российская футболистка умерла в 21 год

Футболистка московского «Чертаново», выступавшая в юниорской и молодежной сборной России, Анастасия Березина скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба в Instagram.

Спортсменка умерла во сне от остановки сердца в ночь на 4 августа. «Женский футбольный клуб "Чертаново" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними», — сказано в публикации.

Березина — воспитанница клуба «Чертаново», за который она играла 11 лет. В составе клуба она неоднократно выигрывала чемпионаты страны и играла в финале Кубка. Кроме того, футболистка выступала за юниорскую и молодежную команды России: в 15 матчах она забила 8 голов.

Как уточнил тренер «Чертаново» Сергей Лаврентьев «Спорт-Экспрессу», девушка завершила карьеру в 2017 году. «Когда она занималась у нас, она регулярно посещала медосмотры. Мы два раза в год проходим медицинские обследования. Серьезных нарушений выявлено не было, она была допущена до занятий футболом», — рассказал он.

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