Немецкий футболист умер на поле

Футболист немецкого клуба «Дессауэр» Штефан Хаберман умер во время тренировки. Об этом сообщается на сайте команды.

Во время занятия во вторник, 16 июля, игроку стало плохо. Хаберман умер на поле, причины произошедшего не сообщаются. «Наши соболезнования семье и близким Штефана в это трудное время. Нам будет его очень не хватать — и как человека, и как футболиста», — говорится в сообщении клуба.

Хаберману было 30 лет. Его команда выступает в шестом по силе дивизионе чемпионата Германии.

12 июля сообщалось, что 17-летний вратарь Рамон Исмаэль умер после отбитого пенальти. Он сумел отразить удар с 11-метровой отметки, после чего партнеры начали праздновать. У Исмаэля в этот момент случился сердечный приступ. Он умер по пути в больницу.

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