Появились подробности смерти 25-летней российской легкоатлетки

Названа предварительная причина смерти российской легкоатлетки Маргариты Плавуновой. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник в Тамбовской региональной федерации легкой атлетики.

Плавунову обнаружили на обочине дороги. Согласно предварительным данным, ей стало плохо во время пробежки. Следов насильственной смерти на теле умершей не обнаружено. Вероятнее всего, причиной гибели стала остановка сердца.

Ранее 20 августа сообщалось о кончине 25-летней Плавуновой. Бегунья была кандидатом в мастера спорта и регулярно принимала участие в областных соревнованиях.

5 августа сообщалось о смерти 21-летней бывшей футболистки Анастасии Березиной. Девушка умерла в результате остановки сердца.

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