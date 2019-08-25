Немецкий футбольный клуб проиграл после массового молебна фанатов

Болельщики немецкого футбольного клуба «Кельн» после старта Бундеслиги сезона-2019/2020 помолились за удачное выступление команды. Видео появилось в Twitter-аккаунте Sportschau.

По информации Sportschau, храм посетили 4,5 тысячи немецких фанатов. Они попросили справедливой игры и спели клубный гимн под названием Mer Stonn Zo Dir FC Kölle.

23 августа клуб проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 1:3. После двух первых туров сезона «Кельн» не набрал ни одного очка. В прошлом сезоне команда выступала во второй Бундеслиге и по его итогам сумела попасть в первую.

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