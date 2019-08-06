Немецкий футболист пришел на матч с друзьями-нацистами и поплатился

Клуб третьего немецкого дивизиона «Хемницер» расторг контракт с капитаном Даниэлем Франом после того, как тот привел на стадион ультраправых фанатов. Об этом сообщает Spox.

Инцидент произошел во время матча четвертого тура третьей бундеслиги, в котором «Хемницер» на выезде играл против «Халлешера». Травмированный Фран появился на гостевой трибуне с лидерами группировки Kaotic Chemnitz, известной неонацистскими взглядами.

Фран выступал за «Хемницер» с 2016 года. В марте 2019-го он отпраздновал гол в футболке с надписью «Поддерживай местных хулиганов», которая была посвящена смерти лидера неонацистской группировки. Тогда клуб оштрафовал игрока.

В августе 2018-го футболист итальянского клуба «65 Фута» Еудженио Люппи продемонстрировал нацистское приветствие во время матча. По результатам расследования он не был наказан командой.

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