Рогозин рассказал о тренировке экипажа перед перестыковкой «Союза»

Экипаж корабля «Союз МС-13» провел удачную тренировку по перестыковке корабля от одного модуля к другому. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, люки корабля с командиром Александром Скворцовым и бортинженерами Лукой Пармитано и Эндрю Морганом закроют в 3:30 по московскому времени. Расстыковка корабля и модуля «Звезда» произойдет в 6:34; в 7:00 «Союз МС-13» должен состыковаться с модулем МИМ2 в ручном режиме.

«Параллельно идёт работа с "Союз МС-14". Завтра в 8:30 планируется маневр перед стыковкой», — добавил Рогозин.

Ракета «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14», на борту которого находится FEDOR, стартовала с космодрома Байконур к МКС утром 22 августа. 24 августа в 08:30 по московскому времени «Союз МС-14» предпринял попытку стыковки с МКС: корабль приблизился к станции на 96 метров, после чего удалился от нее на 280 метров. Специалисты «Роскосмоса» решили не проводить повторную попытку в тот же день.

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