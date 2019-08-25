НАСА назвало дату повторной стыковки «Союза МС-14» к МКС

Повторная стыковка космического корабля «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту к Международной космической станции (МКС) будет произведена утром во вторник, 27 августа. Об этом сообщает НАСА.

Стыковка пройдет в 6 часов 12 минут утра по московскому времени. В этот раз «Союз МС-14» попробует пристыковаться к хвостовому узлу служебного модуля «Звезда». В воскресенье вечером три космонавта — Александр Скворцов, Лука Пармитано и Дрю Морган — перестыкуют «Союз МС-13», на котором они ранее прилетели на МКС. Маневр должен занять около 25 минут.

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