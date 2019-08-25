Бывший игрок «Барселоны» отказал российским клубам

Полузащитник испанского «Бетиса» Кристиан Тельо отклонил предложения о трансфере от российских «Спартака» и «Краснодара». Об этом сообщает Onda Cero.

Спортсмен решил остаться в своей нынешней команде, в которой он чувствует себя счастливым. Кроме того, Тельо отказался от переезда в один из турецких клубов, который был готов платить ему большие деньги.

Тельо — бывший игрок «Барселоны», «Фиорентины» и «Порту». В прошедшем сезоне он забил пять голов и отдал девять результативных передач в 41 матче во всех турнирах. Игрок имеет опыт выступления за сборную Испании.

«Спартак» и «Краснодар» выступают в еврокубках. В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «быки» были разгромлены греческим «Олимпиакосом» — 0:4. «Спартак» в отборе Лиги Европы уступил португальской «Браге» — 0:1.

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