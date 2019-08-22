«Спартак» проиграл в первом матче за выход в групповой этап Лиги Европы

Московский «Спартак» проиграл португальской «Браге» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Браге и завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч на 74-й минуте забил полузащитник португальцев Рикарду Орта.

Ответный матч пройдет 29 августа и начнется в 20:15 по московскому времени. Победитель двухматчевого противостояния попадет в групповой этап Лиги Европы.

«Спартак» получил право сыграть в квалификации турнира, заняв в прошлом сезоне Российской премьер-лиги пятое место. В последнем туре чемпионата страны красно-белые уступили четвертое место московскому ЦСКА, который начнет выступление в Лиге Европы с группового этапа.

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