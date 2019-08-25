Десятки россиян отравились на четырех свадьбах

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) сообщило о 42 случаях острой кишечной инфекции у людей, которые ели блюда на четырех свадьбах в ресторанах. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что у 11 из пострадавших обнаружен сальмонеллез. Кроме того, продолжается активное выявление больных.

В ходе проверок в ресторанах «Белые ночи», «София», «Пхеньян Гван» и «Стелла» уже выявлены грубейшие нарушения санитарных норм. В частности, нарушения были выявлены в процессе приготовления блюд и при проверке медицинских документов у работников. При пробе шести готовых блюд был также выявлен возбудитель сальмонеллеза.

Известно, что в ресторанах не соблюдались элементарные нормы гигиены. Сообщается, что все материалы по этим заведениям будут переданы в суд для административного приостановления их деятельности на срок до 90 суток.

19 августа сообщалось, что 11 человек отравились подсолнечным маслом в Ульяновской области. В крови у пациентов был обнаружен кумарин, который входит в основу крысиного яда. Это вещество снижает свертываемость крови, из-за чего начинается кровотечение.

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