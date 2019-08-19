Российские полицейские поймали отравителя конфет крысиным ядом

В Саратове полицейские задержали мужчину, подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом. Об этом в понедельник, 19 августа, начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова сообщила РИА Новости.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщение о том, что задержанный подсыпал отраву в сладости на прилавке одного из местных магазинов. Предварительно установлено, что мужчина 1988 года рождения страдает психическим заболеванием. В настоящее время его обследуют врачи.

Ранее в Intagram-аккаунте «ЧП-Саратов» появилась видеозапись с торговой точки на улице Тархова. На кадрах видно, как мужчина в капюшоне подошел к ячейкам с товарами и начал вытряхивать над ними содержимое пакета. Это заметила сотрудница магазина, находящаяся неподалеку. В сопроводительном сообщении уточняется, что при себе у посетителя был ядовитый порошок.

26 июня сообщалось, что Таганский суд арестовал на два месяца Мурата Сабанова, подозреваемого в серии отравлений в центре Москвы. По данным следствия, он доводил жертв до бессознательного состояния, а затем забирал их вещи. При задержании у Сабанова нашли аптечные препараты и несколько украденных сумок.

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