На Украине заявили о миссии Киева «развалить Московию»

Экс-глава комитета Верховной Рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации. Об этом политик написала на своей странице в Facebook.

«Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов. Это является миссией Украины — сдержать нашествие агрессора на европейскую цивилизацию, демократические ценности», — написала она.

Также Гопко заявила, что мечтает посетить Москву, чтобы принять участие в открытии «памятника жертвам сталинского голодомора и путинского режима». Кроме того, политик выразила надежду, что в России захоронят тело Владимира Ленина и снесут все памятники Иосифу Сталину.

24 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал поднять украинский флаг над Владивостоком. Так политик отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа простирается «от Лиссабона до Владивостока». «Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг. Как это было сто лет назад», — сказал Омелян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала мысль Омеляна «не столько глупой, сколько чудовищной».

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