В России ответили на обещания Киева поднять украинский флаг над Владивостоком

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обещания украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна поднять украинский флаг над Владивостоком и назвала эту мысль «чудовищной». Она написала об этом в своем Facebook.

«Я подумала, что это очередное неграмотное заявление украинского официоза, свободного настолько, что и образование ему теперь ни к чему. Но, видимо, мысль Омеляна не столько глупая, сколько чудовищная», — написала Захарова. Представитель МИД напомнила, что сто лет назад, в 1918-1919 годах, Владивосток был оккупирован «войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран». «И это "как сто лет назад" относится не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе», — предположила Захарова.

Таким образом, считает она, украинский министр извратил до неузнаваемости философию французского генерала Шарля де Голля о единой Европе. «Вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции», — заключила она.

Ранее в субботу, 24 августа, было опубликовано заявление министра Омеляна об украинском флаге над Владивостоком. Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа простирается «от Лиссабона до Владивостока». «Я более чем уверен, что европейские либералы, которые провозглашают Европу от Лиссабона до Владивостока, они правы. Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг. Как это было сто лет назад», — сказал Омелян.

На слова Макрона также отреагировала депутат украинской Рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, которая высказала обиду, что Макрон назвал Россию глубоко европейской страной, тогда как «Украина за право быть частью Европы заплатила жизнями тысяч лучших героев».

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