Мэр города с желающими бежать россиянами придумал новый запрет

Мэр Киселевска Кемеровской области Максим Шкарабейников пожаловался в прокуратуру на редактора издания «Новости Киселевска» Наталью Зубкову, которая организовывала встречи с местными жителями, сообщает «Тайга.инфо».

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По мнению чиновника, журналистка должна была уведомить и согласовать с властями свои мероприятия. В противном случае она «подвергает себя и жителей опасности».

Зубкова назвала требования мэра неадекватными. Она отметила, что раньше он угрожал ей и говорил, что «ей займутся специальные органы».

14 сентября издание собиралось пообщаться с горожанами о заболеваемости раком и другими болезнями из-за плохой экологии. После обращения Шкарабейникова в прокуратуру редакция направила ему письмо на согласование встречи.

Ранее журналистка проводила несколько интервью с жителями о проблемах микрорайонов. Например, в феврале на встречу с ней в поселке Афонино пришли 200 человек для обсуждения экологических проблем из-за добычи угля. В «Новостях Киселевска» публиковалась информация о подземных пожарах возле жилых домов и червях в воде из-под крана.

В начале июня жители Киселевска попросили убежища в Канаде из-за плохой экологической ситуации в Кузбассе. Ссылаясь на независимые исследования, они указывали. что все допустимые нормы загрязнения многократно завышены из-за угольной промышленности. Горожане требовали расселить весь город. В ответ чиновники начали запрещать им собираться на чаепития.

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