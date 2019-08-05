Попросившие канадского убежища россияне рассказали о жизни в «яме»

Жители города Киселевск Кемеровской области, которые попросили убежища в Канаде из-за плохой экологической ситуации, раскрыли подробности жизни в регионе в условиях активной деятельности по добыче угля открытым способом. Об этом пишет «Новая газета».

Как рассказывают горожане, около десяти лет назад в Киселевске был только один угольный разрез. После появления новых разрезов город оказался в яме между ними. Отмечается, что все местные дома, детские площадки, овощи на грядках — любые объекты, расположенные на открытом воздухе, — покрыты плотным слоем угольной пыли. Из-за взрывов породы в карьерах нередко трескались стены и рвались обои.

«А еще был случай: под один дом проник угарный газ, и семья просто не проснулась утром. То есть мы уходим на работу и не знаем, как тут наши дети», — вспоминает местная жительница. Ее семье ни разу не удалось получить компенсацию за причиненный ущерб.

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По информации издания, уже с весны возле местных домов дымилась и начала проваливаться земля — на протяжении десятков лет жителям приходится бороться с подземными пожарами: горение в некоторых из них, по данным специалистов, имеет внутреннюю природу. Согласно официальным данным, там горит именно отработанная порода, а не угольные пласты.

Кроме того, на некоторых территориях населенного пункта постепенно формировалась опасная концентрация метана. «Мы с тех пор отдушины дома не открываем. Утром здесь все в синей пелене угарного газа. Ты же видишь, кругом одни "горы", а мы как в тазу находимся, и оно не продувается», — рассказал местный житель. Как отметила его супруга, они здесь «не живут, а медленно умирают».

В начале июня жители Киселевска записали обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой предоставить им статус беженцев из-за плохой экологической ситуации в Кузбассе. Они сообщили о многочисленных подземных пожарах рядом с населенным пунктом и многократно завышенных допустимых нормах загрязнения. По их словам, огонь возникает возле угольных разрезов, находящихся за городом и в черте города. Глава региона Сергей Цивилев пообещал встретиться с людьми и оказать им помощь.

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