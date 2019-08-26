Появились новые подробности мегастройки на Волге

Мост через Волгу в Самарской области с обходом Тольятти обойдется в 120,8 миллиарда рублей. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на обновленную версию соглашения о строительстве.

Мост станет первым проектом международного транспортного коридора Европа — Западный Китай. Всего предстоит построить 95,98 километра дороги и 3,75 километра самого моста через Волгу. В случае реализации этого проекта, а также скоростной трассы до Казани время в пути из Москвы в Самару сократится с 16 до 8 часов.

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Изначально проект оценивался в 130-140 миллиардов рублей, теперь он подешевел до 120,8 миллиарда. На строительство из регионального бюджета в качестве капитального гранта собираются выделить 67 миллиардов рублей, остальное финансирование должен привлечь концессионер из своих средств и кредитов.

В качестве инвестора проекта учредили концессионную компанию «Обход Тольятти». Начать строительство предлагают уже в этом году, а закончить — к 2024-му. Строительные работы, как сообщалось ранее, может выполнить компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга.

Для автомобилистов дорога будет платной. Максимальный платеж определят на уровне 200 рублей для машин высотой не более двух метров, 400 рублей для машин высотой от 2 до 2,6 метра, 800 и 1,2 тысячи рублей для еще более высоких автомобилей в зависимости от количества осей.

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