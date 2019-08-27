Кадыров ополчился на журналистов из-за прокурора с порошком

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сотрудника прокуратуры республики Дениса Хучиева никто не задерживал и тем более не обнаруживал у него наркотиков. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Кадыров написал в своем Telegram-канале, как предвзято СМИ освещали новость. По словам главы Чечни, Хучиев, заместитель прокурора Шатойского района республики, не был задержан, а сам достал пакет из кармана, чтобы показать сотрудникам аэропорта.

Кадыров утверждает, что прокурор сам сообщил о лекарстве в виде порошка для тяжелобольного, а также сразу согласился вызвать полицейских и провести экспертизу. Глава республики отметил, что после инцидента прокурору начали звонить журналисты и спрашивать о наркотиках. Он написал в посте, что некоторые издания «вбросили наглую ложь».

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Глава Чечни назвал Хучиева достойным и порядочным человеком и гражданином России. Он отметил, что данная ситуация показывает предвзятое отношение к чеченской национальности.

26 августа сообщалось о задержании Дениса Хучиева в московском аэропорту Внуково с неизвестным порошком в пакете.

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