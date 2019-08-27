Фотограф в подробностях рассказал о голой фотосессии Мэрилин Монро

Американский фотограф Лоуренс Шиллер раскрыл историю возникновения серии снимков голой Мэрилин Монро в бассейне. Его слова приводит Daily Mail.

Шиллер подчеркнул, что Монро сама предложила раздеться для фотосессии. Она предложила: «Что если я зайду в бассейн в купальнике, а выйду без всего?»

По словам фотографа, Монро несколько раз выходила из бассейна во время сессии, и каждый раз — без какого-нибудь элемента одежды на себе. «В очередной раз на ней уже не было трусов», — отметил Шиллер, добавив, что почти все работавшие на съемке мужчины остолбенели от увиденного.

Отмечается, что Монро решилась на обнаженную фотосессию из-за рейтингов — в тот период она боролась за то, чтобы оказаться на первых страницах газет с актрисой Элизабет Тейлор, снимавшейся в роли Клеопатры в одноименном историческом фильме.

Ранее в августе сообщалось, что актер Джанни Руссо, известный по «Крестному отцу», в красках описал потерю своей девственности в 15 лет с 33-летней Монро.

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