Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге

Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на новый документальный фильм The Death of Marilyn Monroe телеканала Fox News, который будет показан в воскресенье 18 августа.

Сын фотографа Ли Винера — Девик рассказал в интервью, что его отец, подкупив охранников морга двумя бутылками виски, сумел попасть внутрь и отснять пять кассет пленки с телом звезды, скончавшейся от передозировки лекарственными препаратами 4 августа 1962 года в Лос-Анджелесе.

Фотограф отправил три кассеты в журнал Life, среди них ставший известным снимок Мэрилин с биркой на большом пальце ноги. Другая фотография с лицом умершей актрисы вызвала возмущение поклонников.

Сын Ли Винера рассказал, что отец припрятал две кассеты с изображениями обнаженного тела звезды, не решившись предать их огласке. Он хранил их в сейфе, местонахождение которого так и не раскрыл до конца своей жизни. В 1993 году фотограф умер.

Тело актрисы оставалось невостребованным в морге более 24 часов, отмечается в новом трехсерийном документальном фильме.

Мэрилин Монро умерла в возрасте 36 лет.

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