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Актер из «Крестного отца» в красках рассказал о сексе с Мэрилин Монро в 15 лет

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Джанни Руссо

Актер Джанни Руссо в подробностях рассказал о том, как потерял девственность в 15 лет. По словам артиста, это произошло с 33-летней Мэрилин Монро, пишет Daily Mail.

О произошедшем Руссо поведал в биографии, получившей название «Голливудский крестный отец: Моя жизнь в мафии и кино» (Hollywood Godfather: My Life In The Mob And Movies). Он рассказал, что познакомился с актрисой, работая в парикмахерской, которую она несколько раз посетила. Позже Руссо был приглашен к Монро в отель. Женщина предстала перед ним в белом полотенце с бокалом шампанского. При встрече она якобы сразу же сбросила полотенце и предложила Руссо принять в ванну.

«Мое сердце готово было вырваться из груди. Я закрыл глаза, как идиот, а ее это рассмешило», — отметил он.

По словам Руссо, они не вылезали из постели все выходные, а в понедельник ему пришлось вернуться на работу. Их роман якобы впоследствии продолжился.

В той же биографии Руссо предположил, что Монро была убита братом президента США Джона Кеннеди, не желавшим, чтобы общественность узнала о романе главы государства и актрисы.

Джанни Руссо дебютировал в кино в первых двух фильмах трилогии «Крестный отец», сыграв Карло Рицци. За карьеру он снялся более чем в 50 лентах и сериалах.

18 августа стало известно, что после смерти Монро в 1962 году фотограф Ли Винер проник в морг и снял обнаженное тело актрисы. Официальная причина смерти Монро — передозировка лекарственными препаратами.

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