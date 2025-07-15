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13:35, 15 июля 2025Бывший СССР

Зеленский провел совещание с кандидатом в премьеры до ее назначения

Зеленский провел совещание с кандидатом в премьер-министры Свириденко
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром экономики и кандидатом на должность премьер-министра Юлией Свириденко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Совещание с Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым. Готовим первые шаги обновленного правительства. Детализировали задачи на следующие шесть месяцев», — написал Зеленский.

По его словам, главной темой было производство собственного оружия Украиной и обеспечение объемов всех типов дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что кандидатуру Свириденко на пост премьер-министра страны выдвинул глава офиса президента Андрей Ермак.

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