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Любимый автомобиль независимой Украины оказался российским

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С момента объявления независимости на Украине продано около миллиона автомобилей производства «АвтоВАЗа» — это лучший результат среди всех производителей. Статистику собрали Auto Consulting и эксперты AC Heritage.

Второе место осталось за машинами Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ), третьим стал южнокорейский производитель Daewoo. Также в пятерку входят Chevrolet (224 тысячи новых автомобилей) и Toyota (210 тысяч).

C 1991 года автодилеры на Украине продали 4,3 миллиона новых автомобилей. В тройку любимых у покупателей вошли Lanos\Sens, Lada Samara и Lada-Классика. «АвтоВАЗ» держался в лидерах рынка с 1991 по 2012 год. За это время бывали годы, когда продукция российского завода занимал более 60 процентов украинского авторынка.

В исследовании отмечается, что на новые продажи за это время пришлось 52 процента всего автопарка страны. Оставшиеся 27 процентов остались на территории со времен Советского Союза, а 21 процент куплены подержанными из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что с 1 августа в России поднялись цены на все модели автомобилей Lada. В среднем повышение составило один процент. Сильнее всего подорожала Vesta — на семь тысяч рублей. В январе из-за роста НДС все машины Lada подорожали на три процента.

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