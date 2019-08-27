Названы любимые киножанры россиян

Граждане России больше всего любят смотреть комедии и военные фильмы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню российского кино.

Согласно исследованию, 80 процентов опрошенных с разной периодичностью смотрят картины о войне. 77 процентов респондентов предпочитают комедийные ленты. На третьем месте по популярности оказалось историческое кино, которое набрало 74 процента голосов.

66 процентов россиян ответили, что смотрят приключенческие фильмы, а 64 процента — детективы. Наименее популярными среди соотечественников оказались такие жанры, как эротика и триллеры.

У респондентов также поинтересовались, нужна ли российскому кинематографу государственная поддержка. 77 процентов заявили, что государство должно поддерживать отечественные картины, в том числе финансово. 16 процентов решили, что это, скорее всего, не нужно. 7 процентов опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Ранее сообщалось, что спортивная историческая драма «Легенда №17» стала самой популярной российской картиной XXI века. В ленте Николая Лебедева с Данилой Козловским и Олегом Меньшиковым в главных ролях рассказывается о жизни советского хоккеиста Валерия Харламова.

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