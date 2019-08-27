40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии

Правительство Чехии установило квоты по приему иностранной рабочей силы для отдельных стран, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев. Как уточняется, чешские работодатели заинтересованы в украинских работниках из-за языковой и культурной близости.

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Также власти республики готовы принять две тысячи человек из Сербии и Черногории, по одной тысяче — из Молдавии, Филиппин и Монголии, 600 человек из Индии и 300 человек из Казахстана.

В феврале прошлого года сообщалось о том, что мигранты с Украины вносят значительный вклад в экономику Польши. С 2014 года поток в страну из соседней республики вырос на 350 процентов. В 2017 году от работодателей поступило 1,7 миллиона запросов на работников с Украины. 85 процентов всех разрешений на трудоустройство для иностранных граждан получили украинцы. Благодаря взносам в фонды страхования, которые платят 170 тысяч украинцев, серьезные вливания получила социальная сфера Польши.

Отмечалось, что мигранты также помогают смягчить демографические проблемы, вызванные старением населения Польши. В то же время опасение у поляков вызывало то, что страны Западной Европы могут предложить украинцам более привлекательные условия трудоустройства.

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