«Википедия» помогла футбольному арбитру проникнуть в бар

Английский футбольный арбитр Говард Уэбб прибегнул к помощи «Википедии» для того, чтобы попасть в один из баров США. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, охранники на входе не пустили 48-летнего судью, так как у него при себе не было удостоверения личности. Попасть в бар англичанин смог после того, как показал свою страницу в «Википедии».

Уэбб является рекордсменом по количеству желтых карточек, показанных в финалах чемпионатов мира. Уэбб с 2003 по 2014 год судил матчи Английской премьер-лиги (АПЛ). На данный момент он работает в США и помогает внедрять систему видеопомощи арбитрам (VAR).

В феврале 2018-го футболист Баркли Мигель Панз предоставил ложную информацию из «Википедии» для подписания контракта с литовским клубом «Паневежис». На странице игрока было сказано, что он играл за «КПР», хотя в действительности этого никогда не было.

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