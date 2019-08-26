Часть футбольных арбитров захотели заменить на роботов

Международная федерация футбола (ФИФА) захотела заменить боковых арбитров на роботов. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, ФИФА уже создала специальный отдел, занимающийся развитием этого вопроса. «Заменят ли роботы в будущем боковых судей полностью? Однажды это действительно может произойти», — заявил представитель федерации. Когда роботы-лайнсмены дебютируют в футболе, пока не уточняется.

В 2012 году ФИФА ввела функцию автоматического определения гола: первым турниром, на котором использовалась эта система, был клубный чемпионат мира. В 2018 году появилась система видеопомощи арбитрам (VAR), она использовалась на первенстве мира в России.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) VAR была введена с сезона-2018/2019. Она использовалась в финале Кубка России-2019 и переходных матчах РПЛ сезона-2018/19.

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