Названа возможная причина обрушения стены в Новосибирске

Обрушение стены здания в Новосибирске могло произойти из-за сползания грунта при проведении ремонтных работ. Об этом сообщили в мэрии города, передает ТАСС.

Как рассказали в Сибирской генерирующей компании (СГК), чьи рабочие пострадали во время инцидента, на Ударной улице обрушилась стена подкачивающей насосной станции №2, находившейся на плановой реконструкции. При этом на момент передачи объекта в ремонт подрядчику, он соответствовал требованиям безопасности, добавили в СГК.

Ранее местные жители рассказали, что выйдя на балкон, увидели, как кран уронил бур, из-за чего и произошло обрушение стены. Они отметили, что строители попытались сами разобрать завалы. Как сообщили в МЧС, погибли три человека, пострадал один.

Обрушение стены в Новосибирске произошло 28 августа на Ударной улице, под завалами оказались 12 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

Обрушились почти 400 квадратных метров конструкции. По предварительным данным, подрядчик вел реконструкцию здания насосной станции. По другой информации, на месте ветхого здания возводили оздоровительный центр. Предположительно, под завалами оказались работники, проводившие по соседству плановый ремонт теплотрассы.

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