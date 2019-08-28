После обрушения стены в Новосибирске задержали трех человек

По уголовному делу об обрушении стены здания в Новосибирске задержаны три человека. Об этом в среду, 28 августа, «Интерфаксу» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ») УК РФ. По данным следствия, 28 августа в обед на Ударной улице в Новосибирске проводился плановый ремонт, в ходе которого кирпичная стена здания рухнула на рабочих. В настоящее время количество погибших и пострадавших уточняется.

Ранее в мэрии Новособирска сообщили, что обрушение стены могло произойти из-за сползания грунта при проведении ремонтных работ.