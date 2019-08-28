Бывший игрок «Ливерпуля» притворился астматиком и угодил в тюрьму

Бывший футболист английского «Ливерпуля» и сборной Уэльса Дин Сондерс приговорен к 10 месяцам тюремного заключения за отказ проходить проверку на наличие алкоголя в крови. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, полицейские заподозрили Сондерса в вождении в нетрезвом виде. Однако он отказался пройти тест на содержание алкоголя в организме, заявив, что страдает астмой. В суде 55-летний валлиец все-таки признал свою вину. Бывшего футболиста также лишили прав на 30 месяцев.

За свою карьеру Сондерс выступал за «Ливерпуль», «Астон Виллу», «Дерби Каунти», «Ноттингем Форест», турецкий «Галатасарай», португальскую «Бенфику», а также провел 75 матчей в составе сборной Уэльса. В настоящее время он работает футбольным экспертом на телевидении и радио.

В июле этого года защитника мадридского «Реала» Марсело также лишили водительских прав за отказ пройти тест на содержание алкоголя в крови. Кроме того, он оплатил штраф в размере 675 евро.

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