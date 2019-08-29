Десятую часть российской экономики предложили уничтожить

Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций. Такую идею заложат в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы. Об этом рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, передает РИА Новости.

По его словам, компании должны лишиться привилегий, которые им полагаются из-за нынешней формы организации, стать полноценными акционерными обществами, и только тогда начнется конкуренция.

Материалы по теме Победа буржуев Как вера в социализм разрушает целые страны и почему капитализм побеждает

ФАС неоднократно выступала против усиления присутствия государства в экономике. В целом его долю ведомство оценивает в более чем 50 процентов. В апреле ФАС опубликовала доклад о состоянии конкуренции в 2018 году, где было сказано, что вмешательство государства в экономику неизменно растет и, по некоторым оценкам, достигает 60-70 процентов.

Что касается госкорпораций, то они, по данным ведомства, отвечают за 7-10 процентов экономики. Эту ситуацию ФАС оценил негативно, так как «участие государства в рыночных взаимодействиях в качестве игрока» может серьезно исказить конкуренцию.

В список российских госкорпораций входят, например, «Газпром», «Ростех», «Росатом», «Роснано», «Роскосмос», Агентство по страхованию вкладов, ВЭБ.РФ. Такой статус позволяет компаниям снизить контроль со стороны госорганов, а также раскрывать о своей деятельности значительно меньше информации, чем другие участники рынка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



