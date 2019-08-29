Кремль отреагировал на перезагрузку власти на Украине

В Кремле с большим вниманием наблюдают за перезагрузкой власти на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя начало работы новой Верховной Рады. Его цитирует ТАСС в четверг, 29 августа.

Песков добавил, что в Кремле считают освобождение российского журналиста Кирилла Вышинского из-под стражи конкретным шагом со стороны Киева и приветствуют его.

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27 августа президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука. Ранее в этом месяце сообщалось, что в новом украинском правительстве останется лишь один министр из команды бывшего президента Петра Порошенко.

Партия «Слуга народа» после прошедших 21 июля выборов в Верховную Раду получила большинство (254 человека), которое позволяет ей единолично принимать законы, однако этого большинства недостаточно для изменения конституции.

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