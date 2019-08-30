Названа главная заслуга нового астраханского губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин за три месяца на этом посту завоевал доверие граждан. К такому выводу пришли эксперты «Центра политической конъюнктуры» (ЦПК) в докладе «Игорь Бабушкин. Системный силовик», опубликованном на сайте организации.

Вместе с тем специалисты посчитали, что за этот срок политик не успел принять много управленческих решений, поскольку потратил первое время на адаптацию в регионе и параллельное ведение предвыборной кампании. «Окончательные выводы об особенностях стиля Бабушкина можно будет сделать после 8 сентября в случае его победы на выборах», — отметили в ЦПК.

Придя в Астраханскую область в июне, Бабушкин, как пишут эксперты, определил несколько приоритетных направлений работы, среди которых рост уровня жизни граждан, поддержка социально незащищенных слоев населения, развитие бизнеса и привлечение новых инвесторов в регион. Врио губернатора активно поддерживают президент России Владимир Путин и федеральное правительство, в частности министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава МВД Владимир Колокольцев, а также крупные государственные и частные корпорации.

Бабушкин, как заметили в ЦПК, уделяет много внимания и социальной сфере: так, он публично объявил о поддержке обманутых дольщиков и пенсионеров, подчеркнул важность благоустройства общественных территорий и активизировал работу по реконструкции сети дорог и мостов.

Вместе с тем политик, по мнению экспертов, не допустил «явных политических или коммуникационных ошибок». «Он старается в сжатые сроки уместить объем работы, на который у остальных врио губернаторов было гораздо больше времени», — подчеркнули в «Центре политической конъюнктуры».

Выборы губернатора Астраханской области пройдут 8 сентября, в единый день голосования. Также в этот день будут избираться прямым голосованием главы еще 15 регионов, а в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыму руководителей республик выберут местные депутаты.

Игорь Бабушкин стал врио губернатора Астраханской области в июне текущего года, до этого в течение девяти месяцев был заместителем полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. В полпредство перешел из Федерального агентства по управлению госимуществом, где работал с января 2013-го. Его военная карьера длилась с 1992 по 2012 год: он служил в Вооруженных силах и подразделениях ФСБ. Имеет звание полковника, награжден Орденом Мужества.

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