Астраханский губернатор рассказал Путину о социальных переменах

Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин информировал президента Владимира Путина об обстановке в области. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля в пятницу, 2 августа.

«Первой моей законодательной инициативой стало региональное расширение мер социальной поддержки, которое позволит нам охватить более 200 тысяч населения. С 1 сентября мы рассчитываем, что эти меры вступят в силу», — рассказал Бабушки.

Он уточнил, что на поддержку жителей уже в следующем году из консолидированного бюджета поступит 845 миллионов рублей. «Мы все посчитали, и соизмерили наши возможности с существующими потребностями наших граждан», — подчеркнул врио главы региона.

Также он доложил главе государства о строительстве корпусов областного перинатального центра и онкодиспансера. Кроме того, прорабатывается вопрос о создании новых ФАПов и мобильных пунктов, добавил он.

Отдельно на встрече обсуждался вопрос формирования особой портовой экономической зоны в Астраханской области. По словам Бабушкина, до декабря будут понятны сроки реализации проекта.

«Если будет нужна дополнительная поддержка, помощь, обязательно мне скажите, безусловно, я поддержу», — отметил Путин.

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