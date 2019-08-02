Путин поощрил создание особой портовой зоны под Астраханью

Президент России Владимир Путин пообещал при необходимости оказать дополнительную поддержку властям Астраханской области в создании портовой особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом он сказал во время встречи с врио губернатора региона Игорем Бабушкиным. Слова главы государства приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Мы рассчитываем в рамках реализации получить увеличение грузопотока до 15 миллионов тонн в год по направлениям север — юг и запад — восток», — рассказал Бабушкин. До зимы он пообещал представить президенту доклад,в котором будет сформулировано «четкое понимание по срокам и этапности формирования портовой особой экономической зоны». Инвестиции в ОЭЗ на территории, прилегающей к морскому порту Оля, оцениваются в 75 миллиардов рублей.

Материалы по теме Признак коммунизма Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?

Создание зоны отвечает целям нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», Он рассчитан до 2024 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!