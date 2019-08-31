Имевший преимущество в два мяча «Челси» упустил победу в матче с новичком АПЛ

«Челси» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 2:2. У победителей в первом тайме дубль оформил Тэмми Абрахам. В составе гостей во второй половине игры отличился Каллум Робинсон, еще один мяч в свои ворота отправил защитник синих Курт Зума.

После четырех туров в активе «Челси» пять очков. Команда располагается на девятом месте в турнирной таблице. Новичок АПЛ «Шеффилд», имеет столько же баллов, но по дополнительным показателям опережает столичный клуб и находится на восьмой строчке.

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