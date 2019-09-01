В шашлыке из «Магнита» нашли иглу от шприца

Жительница Кемерово поделилась фотографиями найденной иглы от шприца в шашлыке из магазина «Магнит». Она выложила пост в группе «6 рукопожатий Кемерово» во «ВКонтакте».

Покупательница утверждает, что обнаружила обломанную иголку от медицинского шприца в одном из кусков свинины. Женщина сообщила, что хочет предупредить остальных и написала, что ее «возмущенью просто нет предела».

Пользователи соцсети в комментариях предположили, откуда могла взяться игла. Некоторые утверждают, что это из-за «шприцевания мяса» (добавление в сырое мясо соли и маринада с помощью инъекций — прим. «Ленты.ру»). Другие пользователи высказали мнение, что вообще не стоит покупать магазинный шашлык, нужно приобретать мясо и мариновать его самому.

В августе сообщалось, что жители России стали тратить меньше денег на мясо. Такую тенденцию связали с ростом цен на продукты.

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