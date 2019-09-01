Танцы Агилеры с мужчинами у барной стойки в московском клубе попали на видео

Американская певица Кристина Агилера была замечена в компании мужчин в московском клубе ICON. Видео с танцующей у барной стойки артисткой опубликовал Telegram-канал Super.ru.

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Отмечается, что Агилера приехала в Москву для выступления на корпоративе газовой компании «Новатэк». Певица оказалась на одной сцене с Робби Уильямсом, Димой Биланом и Верой Брежневой.

В июле Агилера приехала в Россию с концертами. Во время выступления в Санкт-Петербурге артистка рухнула с лестницы.

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