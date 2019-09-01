Бузову затравили за поход в ресторан в кружевном лифчике

Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram фотографию из ресторана в центре Москвы, на которой предстала в кружевном лифчике. Интернет-пользователи раскритиковали артистку за внешний вид, посчитав его неуместным для столицы.

«В лифчике ***** [черт подери] на улице. Совсем уже ********* [сошла с ума]», — написала vakhmyaschka.

«Нарядилась как ****** [интимную встречу со случайным партнером]», — добавила irinam_fitness.

Моя Величественная грациозная Москва ❤ Я так скучала по тебе, по этому ритму, шуму и суете! Это необъяснимая энергия, которая меня заряжает ! 🚀🚀🚀Любимый город, в котором хочется жить, творить, достигать совершенства. 💫 Я дома 🙏🏻 я вдыхаю полной грудью воздух и я счастлива! Мои родные, мои любимые, мои друзья расстоянием проверятся всё! И я хочу сказать Вам : «Люблю, дорожу и очень скучала...» . Я по настоящему богата, потому что, у меня есть Вы - моё богатство ❤ Фото опубликовано @buzova86

В комментариях к снимку пользователи призвали скинуться Бузовой на майку, предложили ей выйти на улицу голой, а также принялись оскорблять певицу, обвиняя ее в сексуальной раскрепощенности. Подписчики Бузовой удивились такому обилию ненавистников в ее Instagram-аккаунте и призвали проще относиться ко внешнему облику других.

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