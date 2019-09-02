В Калужской области обнаружили тело пропавшего девятилетнего мальчика

В городе Киров Калужской области обнаружили тело девятилетнего ребенка, который пропал три дня назад. Об этом сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным ведомства, 31 августа мальчик вместе с родными пришел в гости к знакомым, где поссорился с матерью и ушел из дома. Тело ребенка обнаружили в озере Верхнее. По видеозаписям с камер наблюдения следователи установили, что мальчик гулял по бетонным плитам возле водоема и упал в воду.

По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело. Сотрудники СКР продолжают выяснять условия жизни и воспитания мальчика, по результатами проверки действия матери оценят по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

31 августа в Башкирии нашли мертвым годовалого ребенка, который пропал за три дня до этого. Его мать заявила в полицию о пропаже мальчика, но позже призналась, что сама задушила сына, завернула его в одеяло и закопала у себя во дворе. На допросе она рассказала, что совершила преступление из-за безденежья.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!